найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

0010605

У границы с Россией зафиксировали вспышку свиного гриппа

Small 25de0a1fdb

© ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Грузинские врачи лабораторно подтвердили шесть летальных случаев заболевания свиным гриппом на территории страны. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе.

В настоящее время в Грузии лабораторно подтверждено 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 — H1N1, а остальные — вирус H3. В нынешнем году циркулирует штамм гриппа, А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью, — рассказал Гамкрелидзе.

Глава медицинского учреждения при этом отметил, что пока речи об эпидемии опасного заболевания не идет.

Штамм H1N1, также известный как свиной грипп, представляет собой одну из наиболее патогенных вариаций вируса.

Самая масштабная зарегистрированная вспышка этого заболевания произошла в 2009 году, когда жертвами H1N1 стали сразу несколько тысяч человек по всему миру.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-12231783читать позжечитаю позже
Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0113977читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

19031170читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

4057783читать позжечитаю позже