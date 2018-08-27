У границы с Россией зафиксировали вспышку свиного гриппа

Грузинские врачи лабораторно подтвердили шесть летальных случаев заболевания свиным гриппом на территории страны. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление руководителя Национального центра по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе.

В настоящее время в Грузии лабораторно подтверждено 144 случая заболевания вирусом гриппа, из которых 140 — H1N1, а остальные — вирус H3. В нынешнем году циркулирует штамм гриппа, А H1N1, который характеризуется большей агрессивностью, — рассказал Гамкрелидзе.

Глава медицинского учреждения при этом отметил, что пока речи об эпидемии опасного заболевания не идет.

Штамм H1N1, также известный как свиной грипп, представляет собой одну из наиболее патогенных вариаций вируса.

Самая масштабная зарегистрированная вспышка этого заболевания произошла в 2009 году, когда жертвами H1N1 стали сразу несколько тысяч человек по всему миру.