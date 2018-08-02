В Японии научились перерабатывать тепло в электричество

Японские ученые создали недорогой гибкий материал, который мог бы помочь в сборе тепла и его преобразовании в электричество.

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Advanced Materials Technologies.

Специалисты пояснили, что их прибор — это крупномасштабный и гибкий термоэлектрический генератор, который обладает высокой механической надежностью и может эффективно преобразовывать тепло в электричество.

Термоэлектрическое преобразование является одним из наиболее привлекательных методов преобразования низкотемпературного (150°C или ниже) тепла в электроэнергию. Но у этой технологии есть свои сложности, — пояснили японские ученые.

Например, отсутствие подходящих технологий упаковки для модулей термоэлектрической генерации, которые могут работать в диапазоне 100−150°C. Также эта технология достаточно дорогая, и на ее разработку потребуется много средств и исследований.

Специалисты из Университета Осаки разработали дешевый метод производства модулей термоэлектрической генерации, сохраняя при этом эффективность преобразования.

Чтобы этого достичь они установили миниатюрные термоэлектрические полупроводниковые микросхемы на гибкой подложке, что позволило добиться надежной и стабильной сцепки электрических контактов.

Устройство получило название FlexTEG.