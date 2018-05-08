Астероид Ультима Туле похож на снеговика
- 03 января 2019, 12:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты NASA рассказали, что зонд New Horizons долетел до Ультима Туле — самого далекого из известных астероидов в Солнечной системе. А на днях зонд прислал снимки астероида.
Оказалось, что астероид по форме напоминает снеговика.
Напомним, что Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Предполагалось, что космическое тело представляет собой либо аномально вытянутый сфероид, либо слившуюся пару астероидов, либо облако из пыли.
Но снимки зонда наконец-то развеяли домыслы. Оказалось, что зонд похож на снеговика — контактную двойную систему из двух небольших тел, «слипшихся» друг с другом.
Недавно выяснилось, что астероид никогда не теряет свою яркость. Чтобы разобраться в свечении астероида понадобятся данные, которые сможет получить только зонд New Horizons.
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