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Астероид Ультима Туле похож на снеговика

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  • 03 января 2019, 12:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты NASA рассказали, что зонд New Horizons долетел до Ультима Туле — самого далекого из известных астероидов в Солнечной системе. А на днях зонд прислал снимки астероида.

Оказалось, что астероид по форме напоминает снеговика.

Напомним, что Ультима Туле располагается недалеко за орбитой Плутона, а его размер — от 25 до 45 км. Астрономы впервые обнаружили его с помощью орбитального телескопа «Хаббл». Предполагалось, что космическое тело представляет собой либо аномально вытянутый сфероид, либо слившуюся пару астероидов, либо облако из пыли.

Но снимки зонда наконец-то развеяли домыслы. Оказалось, что зонд похож на снеговика — контактную двойную систему из двух небольших тел, «слипшихся» друг с другом.

Недавно выяснилось, что астероид никогда не теряет свою яркость. Чтобы разобраться в свечении астероида понадобятся данные, которые сможет получить только зонд New Horizons.

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