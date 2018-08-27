В Москве госпитализировали Николая Дроздова

В Москве госпитализировали с переломом известного телеведущего и биолога Николая Дроздова, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала его супруга Татьяна Дроздова, Николай Николаевич упал во время зарядки. По ее словам, он потерял равновесие.

«Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы. Его только положили», — рассказала телеканалу Татьяна Дроздова.

Жена телеведущего отметила, что ее супруг чувствует себя нормально.

Изначально у 81-летнего Дроздова подозревали перелом ребер.

Николай Дроздов — ведущий телепередачи «В мире животных» (с 1977), путешественник и популяризатор науки.