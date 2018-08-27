найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

107996

В Москве госпитализировали Николая Дроздова

Small default

© Алексей Дружинин/ТАСС

В Москве госпитализировали с переломом известного телеведущего и биолога Николая Дроздова, сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала его супруга Татьяна Дроздова, Николай Николаевич упал во время зарядки. По ее словам, он потерял равновесие.

«Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы. Его только положили», — рассказала телеканалу Татьяна Дроздова.

Жена телеведущего отметила, что ее супруг чувствует себя нормально.

Изначально у 81-летнего Дроздова подозревали перелом ребер.

Николай Дроздов — ведущий телепередачи «В мире животных» (с 1977), путешественник и популяризатор науки.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
3743140читать позжечитаю позже
Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8028818читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90179472читать позжечитаю позже

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей27 августа 2018

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

4349544читать позжечитаю позже