В Москву идут рождественские морозы

К Рождеству на смену нынешней относительно теплой погоде в столичный регион придут сильные морозы.

Так, в рождественскую ночь похолодает до минус 17 градусов. В то же время, несмотря на такую низкую температуру, ожидается снег.

Сейчас в Москве и области температура воздуха выше нормы: в столице — минус 4−2 градуса, в Подмосковье — минус 6−1 градус.

В регионе идет небольшой снег, местами метель, гололедица, ветер южный, 5−10 метров в секунду, местами порывы достигают до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В четверг, 3 января, по-прежнему будет идти снег. Ветер южный, 6−11 метров в секунду. Температура воздуха в Москве ночью составит минус 3−1 градус, по области — минус 5−0 градусов.

В пятницу, 4 января, температура воздуха прогнозируется на уровне минус 4−2 градусов в Москве и минус 7−2 градусов по области. Также возможны небольшие осадки в виде снега.

Похолодание в столичном регионе начнется в субботу, 5 января. В течение суток в Москве ожидается температура минус 7−5 градусов, в области — минус 10−5 градусов. Также возможен снег.

В последующие двое суток будет расти атмосферное давление. Температура воздуха продолжит понижаться. В ночь на 6 января ожидается минус 12−7 градусов, днем — минус 11−6. В рождественскую ночь будет минус 17−12 градусов, днем — минус 13−8 градусов.

Медики советуют не заниматься спортом на морозе более двух часов в день, рассказал АГН «Москва» заведующий терапевтическим отделением московской поликлиники № 8 Василий Фролов. В случае же намокания одежды, по его словам, нужно делать перерывы в занятиях и идти согреваться в теплое помещение, иначе можно получить переохлаждение или бронхолегочные заболевания, отмечает ФАН.