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Мягков обвинил митрополита в глупости из-за «Иронии судьбы»

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© YouTube

Актер Андрей Мягков, сыгравший главную роль в фильме «Ирония судьбы», резко отозвался на критику в адрес картины со стороны митрополита Рязанского Марка.

«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?», — цитирует Мягкова радиостанция «Говорит Москва».

В своем предновогоднем обращении к верующим митрополит Марк раскритиковал «Иронию судьбы» за неправильное сточки зрения христианских ценностей изображение любви и формирование у зрителя положительного отношения к употреблению алкоголя.

«Собрались друзья-приятели, крепко напились, и произошло новогоднее чудо. Главный герой нашел свой „настоящую любовь“. Во-первых, обретение этой любви построено на предательстве своей невесты. С другой стороны, христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой, что любой результат является следствием труда. А здесь — для того чтобы случилось чудо, не нужен труд — можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — заявил митрополит.

Между тем, официальный представитель Русской Православной Церкви Владимир Легойда назвал фильм «прекрасной и доброй новогодней сказкой о любви и дружбе», а оценку картины митрополитом Марком — «личным мнением» священнослужителя.

«Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться. Все зависит от настроения, вкуса и художественных предпочтений», — написал Легойда в одном из популярных мессенджеров.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в РПЦ задумались о введении уроков сексуального просвещения. По мысли митрополита Волоколамского Илариона, в школьной программе может найтись место таким урокам при условии, если их проведение доверить «людям, которые умеют говорить об этом целомудренно». Священнослужитель подчеркнул, что подросткам следует знать «не только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями».

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 19:06

    попик и впрямь попутал. где в фильме алкоголь и где любовь? если, конечно, не переврали, что становится обычным ..

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