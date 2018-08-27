Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора Парка культуры и отдыха им. Максима Горького Марину Люльчук после обрушения моста в ночь на 1 января 2019 года.

«Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое», — сказано в сообщении на официальной странице Собянина в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что уже посетил пострадавших в больнице. «Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей», — добавил он.

Напомним, в Москве в новогоднюю ночь в результате обрушения моста в Парке Горького получили травмы 13 человек. Мост не выдержал большого скопления людей и подломился сразу после боя курантов во время трансляции гимна Российской Федерации.

Судя по видеозаписи с места ЧП, вместе с мостом на каток рухнуло несколько десятков человек, однако большинство из них серьезно не пострадали и продолжили праздновать. За медицинской помощью обратились 13 человек, у которых были диагностированы различные травмы. Помощь пострадавшим начали оказывать уже через несколько минут после происшествия.



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