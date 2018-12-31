СМИ: глава миграционной службы ушла в отставку

31 декабря 2018 года ушла в отставку руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова. Такие данные в последний день уходящего года приводит kp.ru.

К исполнению своих обязанностей в этой должности генерал-майор полиции приступила в апреле 2016-го, сменив на посту Константина Ромодановского, который руководил подразделением на протяжении 11 лет.

До своего последнего назначения Ольга Кириллова 4 года возглавляла управление Федеральной миграционной службы по городу Москве, перед этим — руководила УФМС по Сахалинской области.

Отметим, что на данный момент отставку Кирилловой в МВД официально не подтвердили, на сайте ведомства она по-прежнему значится в качестве начальника Главного управления по вопросам миграции.