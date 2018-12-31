Попутчик убитой пользовательницы BlaBlaCar спрятал ее тело в лесу

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней пользовательницы сервиса BlaBlaCar Ирины Ахматовой, рассказал, что спрятал тело своей жертвы в лесополосе в Московской области. В настоящий момент полицейские и криминалисты продолжают поиски убитой, отмечается на сайте Следственного комитета.

В настоящее время следователями и криминалистами совместно с оперативными службами продолжаются поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела женщины. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Ирина Ахматова, работавшая директором двух московских ресторанов Burger King, 23 декабря выехала из столицы в Тулу на собственном автомобиле Audi. Себе в попутчики, используя сервис BlaBlaCar, она взяла жителя подмосковного Серпухова 1979 года рождения.

Через некоторое время Ирина перестала выходить на связь, на следующий день ее супруг обратился в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось обнаружить автомобиль убитой. Он находился в Ярославле без регистрационных номеров.

30 декабря задержали и самого убийцу Ирины Ахматовой. На допросе в СК он признал вину и раскаялся в содеянном. Свой поступок мужчина объяснил намерением ограбить женщину.

Дальнейшим расследованием преступления будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее «Ридус» публиковал видео допроса задержанного.