найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

126065

Названа причина дизентерии в детсадах Москвы

Small f1a6d446e0

Роспотребнадзор выявил причину дизентерии в детских садах на юго-востоке столицы.

Случаи заражения произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании, сообщили в надзорном ведомстве.

Из-за отравления детей суд приостановил производство творожной линии, приводит сообщение РИА Новости.

С целью ликвидации вспышки инфекции также приостановлена работа тех детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, пишет агентство.

В Роспотребнадзоре заверили, что вспышку эпидемии удалось ликвидировать в максимально короткое время — в течение одного инкубационного периода, а с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области закрыли школу в связи со вспышкой заболеваемости кишечной инфекцией.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (2)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
11017291читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
804202читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких

Операцию проводили на свиньях.

7148671читать позжечитаю позже

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса02 июля

Почти 97% людей неправильно моют руки во время приготовления мяса.

90179472читать позжечитаю позже