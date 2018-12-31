Названа причина дизентерии в детсадах Москвы

Роспотребнадзор выявил причину дизентерии в детских садах на юго-востоке столицы.

Случаи заражения произошли из-за творога, изготавливаемого на одном из молочных предприятий Липецкой области, где у 19% обследованного персонала обнаружены специфические маркеры в крови, свидетельствующие об инфицировании, сообщили в надзорном ведомстве.

Из-за отравления детей суд приостановил производство творожной линии, приводит сообщение РИА Новости.

С целью ликвидации вспышки инфекции также приостановлена работа тех детских дошкольных организаций, где были зарегистрированы случаи заболеваний. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, пишет агентство.

В Роспотребнадзоре заверили, что вспышку эпидемии удалось ликвидировать в максимально короткое время — в течение одного инкубационного периода, а с 27 декабря новых случаев кишечной инфекции в детских учреждениях зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области закрыли школу в связи со вспышкой заболеваемости кишечной инфекцией.