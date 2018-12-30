найти ×
   
  • USD +0.65
    69.52
  • EUR +1.27
    79.66
СохранитьСохранено0
×

-10146

Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали 5 тысяч человек

Small f1a6d446e0

© Донат Сорокин/ТАСС

Посетители торгового комплекса «Мега Химки» вынуждены были прервать новогодний шопинг и развлечения.

Из-за угрозы взрыва пришлось срочно эвакуировать пять тысяч человек, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время здание обследуют кинологи, уточняет телеканал.

Звонок о бесхозном предмете поступил около 18.00. «В настоящее время комплекс закрыт, сотрудники полиции с кинологами и собаками продолжают осмотр помещения», — рассказали kp.ru в ГУ МВД по Московской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, возле ТЦ стоят пожарные машины, а людей просят отойти на расстояние почти 50 метров.

Из-за ЧП в этом районе образовались пробки, машины с большим трудом выезжают с территории торгового комплекса, пишет издание.

Ранее после анонимного звонка о минировании из института Склифосовского эвакуировали 2 тысячи 300 человек.

До этого из-за анонимных звонков была объявлена эвакуация на всех московских вокзалах, а также из-за угрозы взрывов в столице эвакуировали несколько тысяч человек из 12 торговых центров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4349544читать позжечитаю позже
Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
101208773читать позжечитаю позже

главное

|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие

Откажется ли Индия от российского оружия?

3743140читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804202читать позжечитаю позже