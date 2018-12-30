Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали 5 тысяч человек

Посетители торгового комплекса «Мега Химки» вынуждены были прервать новогодний шопинг и развлечения.

Из-за угрозы взрыва пришлось срочно эвакуировать пять тысяч человек, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время здание обследуют кинологи, уточняет телеканал.

Звонок о бесхозном предмете поступил около 18.00. «В настоящее время комплекс закрыт, сотрудники полиции с кинологами и собаками продолжают осмотр помещения», — рассказали kp.ru в ГУ МВД по Московской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, возле ТЦ стоят пожарные машины, а людей просят отойти на расстояние почти 50 метров.

Из-за ЧП в этом районе образовались пробки, машины с большим трудом выезжают с территории торгового комплекса, пишет издание.

Ранее после анонимного звонка о минировании из института Склифосовского эвакуировали 2 тысячи 300 человек.

До этого из-за анонимных звонков была объявлена эвакуация на всех московских вокзалах, а также из-за угрозы взрывов в столице эвакуировали несколько тысяч человек из 12 торговых центров.