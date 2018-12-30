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В результате ДТП на Невском проспекте в Петербурге пострадали 6 пешеходов

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© youtube.com

После столкновения автомобилей Mercedes и Subaru на Невском проспекте в Петербурге одну из иномарок отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Пострадали шесть человек, среди них двое детей, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Как пишет издание, 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что водители иномарок не пострадали.

РЕН ТВ уточняет, что авария произошла у Аничкова моста.

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