В результате ДТП на Невском проспекте в Петербурге пострадали 6 пешеходов

После столкновения автомобилей Mercedes и Subaru на Невском проспекте в Петербурге одну из иномарок отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

Пострадали шесть человек, среди них двое детей, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Как пишет издание, 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что водители иномарок не пострадали.

РЕН ТВ уточняет, что авария произошла у Аничкова моста.