В результате ДТП на Невском проспекте в Петербурге пострадали 6 пешеходов
- 30 декабря 2018, 19:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После столкновения автомобилей Mercedes и Subaru на Невском проспекте в Петербурге одну из иномарок отбросило на тротуар, где находились пешеходы.
Пострадали шесть человек, среди них двое детей, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Как пишет издание, 14-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.
При этом отмечается, что водители иномарок не пострадали.
РЕН ТВ уточняет, что авария произошла у Аничкова моста.
Войти через социальные сети: