Рядом с ВДНХ в Москве вырубили Белорусский сквер

Несмотря на протест местных жителей, неподалеку от ВДНХ вырубили Белорусский сквер.

Об этом сообщила в Facebook депутат Московской городской думы Елена Шувалова.

По ее словам, вырубка проходила в ночь с 28 на 29 декабря.

Шувалова также утверждает, что протестующим против вырубки москвичам никаких разрешительных документов представлено не было. Хотя, как известно, в России действует статья 61 Федерального Закона «Об охране окружающей среды», запрещающая вести на территориях зеленого фонда хозяйственную и иную деятельность, оказывающую на них негативное воздействие.

«Приехав на ВДНХ, я увидела огороженную территорию, сотни пней и охраняющих их двойным кольцом бравых чувствующих свою безнаказанность мужиков из ЧОПа под громким украденным у подразделения ФСБ названием „Альфа-Легион“», — пишет Шувалова.

Она также добавила, что контроль за происходящим осуществляли сотрудники отдела полиции по обслуживанию ВВЦ.

Только после того как Шувалова вызвала следственную группу, ее пропустили на место вырубки. Увиденное она отразила на фото. На них видно, что огромная территория усеяна пнями. «Спиленные деревья почти полностью были убраны, но все веточки голубых елей убрать не удалось», — уточняет депутат Мосгордумы, где в ответ на ее звонок, сказали: «Предписание свыше — до 9-го не работаем». В итоге Шувалову все-таки обнадежили, что аппарат Мосгордумы начнет работать по ее запросу 2 января.

Муниципальный депутат Нина Федюнина сообщила в Facebook, что были уничтожены примерно 200 деревьев и 300 кустарников.

Представители ВДНХ сообщили радиостанции «Эхо Москвы», что вырубка Белорусского сквера была проведена на основании документов, поступивших от Департамента природопользования города. В них утверждается, что сквер не являлся рекреационной зоной.

Как пишет The Village, проект застройки этой территории был утвержден более двух лет назад. Тогда стало известно, что на месте сквера появятся выставочные павильоны, галерея и гостиница.

Местные жители узнали о предстоящей вырубке сквера 13 декабря и направили мэру Москвы Сергею Собянину петицию, которую подписали более 26 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что с санкции столичных властей вырубили аллею на Красной площади.

Кроме того, «Ридус» писал об уничтожении в подмосковном Красногорске французского парка XVIII века с каскадом прудов.