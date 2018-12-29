Лимонов исключил Прилепина из партии «Другая Россия»

Председатель незарегистрированной политической партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов исключил из рядов организации Захара Прилепина. Свое решение он объяснил недавним вступлением бывшего соратника в «Общероссийский народный фронт».

Мое решение вот каково: мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Называть себя таковым он более не имеет права. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, — написал Лимонов в своем профиле в ЖЖ.

По словам лидера «Другой России», некоторое время назад однопартийцы предъявили Прилепину ультиматум, на который тот должным образом не отреагировал.

Мы предъявили Прилепину ультиматум, мол, ты выбери, парень, или мы, или ОНФ? Он правильно понял, что это ультиматум, но ответил нам вскользь, где отшутился, где сказал неправду, — раскрыл подробности внутрипартийного разбирательства Лимонов.

Захар Прилепин, со своей стороны, комментировать произошедшее отказался.

«Деду (прозвище Лимонова в среде соратников — прим. „Ридуса“) можно все, он памятник. Смиряюсь», — заявил Прилепин «Федеральному агентству новостей».



«Ридусу» удалось связаться с Эдуардом Лимоновым, однако и он предпочел не раскпрывать подробности ситуации.

Я все написал. Я не комментирую свои собственные заявления, — сказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, Захар Прилепин являлся давним участником политических объединений, возглавляемых Эдуардом Лимоновым. Так, в 1996 году он присоединился к запрещенной в России Национал-большевистской партии.

После учреждения «Другой России», произошедшего в 2010 году, Прилепин вступил в ряды и этого объединения Лимонова.