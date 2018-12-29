Топ-10 рекордов российской экономики в 2018 году

Журналисты РИА Новости сделали подборку 10 наиболее знаковых рекордов России в сфере экономики.

1. В 2018 году Центробанк РФ приобрел рекордное количество золота — 92,2 тонны. Таким образом, Россия вышла на первое место в мире по закупкам драгоценного металла. Общий годовой запас страны в 2018 году превысил 1800 тонн.

Центробанк утверждает, что огромные запасы золота стране необходимы для обеспечения сохранности вложений и диверсификации рисков. В случае краха долларовой системы золото не обесценится.

2. Параллельно ЦБ сокращает вложения в гособлигации США. К июлю доля трежерис в российских резервах не превышала 10%, а сегодня этот показатель стремится к нулю.

Главной причиной сокращения вложений в американскую экономику называется нарастающее санкционное давление со стороны Вашингтона. Так, после очередных санкций Центробанк сократил вложения в казначейские обязательства США сразу вдвое.

3. Впервые за последние семь лет бюджет России исполнен с профицитом (доходы превысили расходы). Это случилось благодаря росту цен на нефть. Как прогнозируют в Минфине, профицит составит 2,5% ВВП.

4. Внешний долг России по-прежнему считается одним из самых низких в мире. Он составляет всего 525 миллиардов долларов. У Великобритании показатель равняется 7,5 триллиона долларов, у Франции — 5 триллионов, у Германии — 4,8 триллиона, а у США — более 21 триллиона долларов.

5. Россияне в уходящем году взяли рекордное количество ипотечных кредитов на общую сумму 2,37 триллиона рублей.

Сейчас средняя процентная ставка по ипотеке составляет 9,55% — это почти на 1,4% меньше, чем в прошлом году. В Минстрое прогнозируют, что к 2022 году ипотечная ставка составит около 6%.

6. В 2018 году РФ поставила рекорд по добыче нефти. Был достигнут показатель в 11,6 миллиона баррелей черного золота в сутки.

7. Увеличился и объем экспорта газа в Европу. За первые 11 месяцев уходящего года «Газпром» экспортировал 179,9 миллиарда кубометров газа. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 10,2% больше, чем в 2016-м.

8. А еще Россия экспортировала рекордные объемы зерна. В этом году зерновых собрали 109 миллионов тонн. Почти две трети от этого количества пришлось на пшеницу. Основные покупатели российского зерна — Египет, Турция, Бангладеш, Саудовская Аравия, Индонезия, Азербайджан, Нигерия.

9. На сегодня Россия занимает вторую строчку в рейтинге развивающихся экономик агентства Bloomberg. А в рейтинге Всемирного банка наша страна за год поднялась с 35-го на 31-е место.

10. 2018 год оказался благоприятным и для туристической отрасли. За 12 месяцев Россию посетили 90 миллионов туристов. Турпоток увеличился в основном за счет проведения в РФ мундиаля.

Напомним, что, согласно последнему «майскому» указу президента Владимира Путина, Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году.