В Минтруде предупредили о росте уровня зарегистрированной безработицы

Министр труда РФ Максим Топилин предупредил о возможном росте уровня зарегистрированной безработицы в 2019 году. С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель ведомства сообщил, что, согласно его оценкам, прирост не должен превысить отметки в 300 тысяч человек.

Сейчас это порядка 700 тысяч человек, я думаю, что больше миллиона не будет прироста, — отметил Максим Топилин.

По данным главы ведомства, причиной увеличения показателя станет практически двукратное повышение пособия по безработице, размер которого до этого не менялся на протяжении десяти последних лет.

С 2019 года размер этой выплаты составит 8,5 тысяч рублей, граждане предпенсионного возраста будут получать еще больше — 11 280 рублей.

Еще одним фактором, стимулирующим нетрудоустроенных граждан обращаться в органы социальной поддержки, станет новая программа переквалификации кадров. В ближайшие шесть лет государство намерено выделять на ее нужды по 5 миллиардов рублей ежегодно.

Так будет каждый год в шестилетке по национальным проектам — это тоже очень серьезное подспорье для службы занятости, — подтвердил Топилин.

В министерстве рассчитывают, что масштабные дотации позволят существенно увеличить количество сотрудников, занятых в сфере переподготовки кадров. Так, по данным министра, на данный момент в этой отрасли задействовано около 17—20 тысяч человек, однако уже в 2019 году ведомство намерено подготовить еще 75 тысяч сотрудников.

Ранее, в начале декабря, Максим Топилин объявил о намерении существенно упростить процедуру установления инвалидности за счет перевода основной части документооборота в электронный формат.