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В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отчиталась об увеличении зарплат врачей и медицинского персонала. По словам главы ведомства, в 2018 году их средний заработок вырос соответственно на 39% и 25%.

В субботнем эфире телеканала «Россия 24», министр заявила, что средняя зарплата российского врача на сегодняшний день составляет 75 тысяч рублей, медицинские работники получают около 37 тысяч.

Говоря о дефиците кадров, который продолжает испытывать отрасль, Вероника Скворцова отметила, что по сравнению с 2014 годом, когда российским больницам не хватало 40,5 тысяч сотрудников, сегодня ситуация заметно улучшилась.

По данным чиновницы, сейчас дефицит персонала составляет лишь 22,5 тысячи человек.

У нас сохраняется, безусловно, дефицит и врачей, и среднего персонала, но он существенно уменьшился, — констатировала министр.

Несколькими месяцами ранее Вероника Скворцова рассказала о намерении министерства значительно увеличить количество бюджетных ординатур в медицинских вузах страны. Так, уже в 2019 году число оплачиваемых государством мест должно возрасти в 2,5 раза.

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Комментарии (1)

  • Small 61fa48370b
    ПозиТиVсегодня, 16:42

    Сейчас врачи и мед персонал порадовались друг за друга, ведь они впервые узнали что у них достаточно неплохая средняя зп...

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