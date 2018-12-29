В Минздраве озвучили среднюю зарплату российских врачей
- 29 декабря 2018, 16:27
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отчиталась об увеличении зарплат врачей и медицинского персонала. По словам главы ведомства, в 2018 году их средний заработок вырос соответственно на 39% и 25%.
В субботнем эфире телеканала «Россия 24», министр заявила, что средняя зарплата российского врача на сегодняшний день составляет 75 тысяч рублей, медицинские работники получают около 37 тысяч.
Говоря о дефиците кадров, который продолжает испытывать отрасль, Вероника Скворцова отметила, что по сравнению с 2014 годом, когда российским больницам не хватало 40,5 тысяч сотрудников, сегодня ситуация заметно улучшилась.
По данным чиновницы, сейчас дефицит персонала составляет лишь 22,5 тысячи человек.
У нас сохраняется, безусловно, дефицит и врачей, и среднего персонала, но он существенно уменьшился, — констатировала министр.
Несколькими месяцами ранее Вероника Скворцова рассказала о намерении министерства значительно увеличить количество бюджетных ординатур в медицинских вузах страны. Так, уже в 2019 году число оплачиваемых государством мест должно возрасти в 2,5 раза.
Войти через социальные сети: