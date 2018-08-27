Календарь самых ярких астрономических событий 2019 года

«Ридус» подготовил для своих читателей календарь, который расскажет о самых интересных и долгожданных событиях в мире астрономии в 2019 году.

В новом году нас ожидают метеорные потоки, солнечные затмения и юбилеи важных для астрономии событий. Но обо всем по порядку.





1 января — сближение космического зонда New Horizons с самым далеким астероидом в Солнечной системе Ультима Туле, который находится в поясе Койпера.

4 января — максимум активности метеорного потока Квадрантиды — плотного потока космических частиц пыли, которые, сгорая в нашей атмосфере, рождают в небе обильный звездопад.

6 января — новолуние и частичное затмение. Его можно будет наблюдать на дальнем Востоке, Аляске, в Японии. Максимальную фазу 0,71 можно будет наблюдать в Магаданской области.

10 января — окончание полярной ночи в Мурманске.



21 января — полнолуние. Полностью затмение увидят жители Северной и Южной Америки. В России будут наблюдаться только самые начальные стадии затмения в Европейской части страны.

22 января — Венера проходит в 2°24 севернее Юпитера, что можно увидеть ранним утром.

4 февраля — новолуние.

19 февраля — полнолуние и суперлуние.

17 марта — окончание полярной ночи и начало полярного дня на Северном полюсе. Во время полярного дня на протяжении суток Солнце не заходит за горизонт, а описывает круг вдоль линии горизонта.

20 марта — Весеннее равноденствие в 21:58. День равен ночи.



30 марта — «Час Земли» — это международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2019 году международный Час Земли состоится в 12-й раз.



12 апреля — Международный День Космонавтики.



19 апреля — полнолуние.



23 апреля — максимум действия метеорного потока Лириды — до 20−90 метеоров в час. Видимость ночью неблагоприятная — Луна около полнолуния на ночном небе.



6 мая — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды — до 40−85 метеоров в час. Видимость во второй половине ночи благоприятная — Луна в фазе около новолуния.



18 мая — полнолуние.



29 мая — 13 июля — период светлых ночей на широте Братска и сезон серебристых облаков — возможность увидеть редкое явление в виде светящихся ночных мезосферных облаков (высота около 85 км) на фоне ночного сумеречного сегмента неба.



10 июня — противостояние Юпитера (max блеск -2,6m). Дистанция от Земли — 640 млн километров. Лучшее время для наблюдений планеты в телескоп.



17 июня — полнолуние.

21 июня — летнее солнцестояние в 15:54. Самая короткая ночь и самый длинный день в Северном полушарии.



30 июня — Международный день астероида, учрежденный резолюцей ООН и отмечается в годовщину падения Тунгусского метеорита в 1908 году (самой масштабной астероидной катастрофе в истории человечества). Компания нацелена на освещение астероидной опасности и возможные методы предотвращения столкновений астероидов с Землей.



4 июля — Земля в афелии — на максимальной дистанции от Солнца.16 июля — полнолуние и частное лунное затмение с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,66 лунного диаметра. Затмение будет наблюдаемо на большей части территории России. Наилучшие условия видимости сложатся в Европейской части России, Западной Сибири и Средней Азии.

9 июля — максимум малоизученного метеорного потока Июльские Пегасиды.

20 июля — 50 лет со дня первой высадке человека на Луну (Аполлон 11).

25 июля — 35 лет первого выхода в открытый космос женщины (Светлана Савицкая).

12 августа — максимум метеорного потока Персеиды.

28 августа — 230 лет со дня открытия спутника Сатурна Энцелад.

9 сентября — максимум метеорного потока дельта-Ауригиды.

10 сентября — Нептун в противостоянии с Солнцем.

23 сентября — Осеннее равноденствие.

4 октября — начало Международной недели космоса.

13 октября — полнолуние.

9 ноября — 85 лет со дня рождения Карла Сатана.

17 декабря — макисмум метеорного потока Геминиды.

26 декабря — Кольцеобразное солнечное затмение.

Ясного неба и успешных наблюдений!

