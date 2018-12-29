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Четвероногих роботов запустят в канализацию

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  • 29 декабря 2018, 12:41
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

За последние несколько лет многие технологические компании представили свои новые разработки — современных роботов, способности которых завораживают.

Производители заявляли, что их железных подопечных можно использовать в разных сферах жизни, но до реальных испытаний многие так и не дошли.

Но недавно Швейцарский федеральный технологический институт заявил о том, что собирается использовать четвероногих роботов для работ в канализации.

В скором времени в институт привезут роботов ANYmal — аналогов Spot от Boston Dynamics, которые займутся обследованием городской канализации на предмет наличия неисправностей и аварий.

Разработчики рассказали, что ANYmal оборудован HD-камерой, которая позволит оператору в режиме реального времени следить за ситуацией в канализации и системой датчиков, таких как радары и лидары, позволяющие устройству ориентироваться в пространстве.

Пока что четвероногие роботы проходят первые тестирования, так как инженеры хотят проверить точность системы ориентирования в пространстве. Будет крайне обидно и проблематично, если робот потеряется в канализации, отметили ученые.

В будущем четвероногие роботы смогут проникать в труднодоступные места, опасные для человека, — например, под завалы, образовавшиеся в результате стихийных бедствий.

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