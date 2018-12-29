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Мальчик попробовал острый огурец и рассмешил соцсети

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  • 29 декабря 2018, 12:49
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В интернете становится популярным видео, в котором мальчишке дали попробовать острый огурчик. Ролик быстро набрал больше 10 миллионов просмотров, а всё потому, что реакция паренька оказалась настолько взрывной и экспрессивной, что пользователи начали вспоминать, на что они так драматично реагировали.

Ролик опубликовала в своём Twitter тётя мальчика и отметила, что с пареньком всё в порядке, поэтому можно смеяться. И пользователи с удовольствием воспользовались разрешением, написав почти 3,5 тысячи комментариев, поставив более полумиллиона лайков и сделав 160 тысяч ретвитов.

«Он что, подул на огурец, прежде чем откусить его, ахахах!», «Этот парень практически самоуничтожился ха-ха», «О, это драматичный я, когда ем острые читос», «Это я так работаю няней», — пишут юзеры.

А вы на что бы так отреагировали?

Нам важно ваше мнение!

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