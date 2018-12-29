В следующем году в Москве появятся «умные» светофоры, которые смогут самостоятельно оценивать поток автомобилей и выбирать режим работы, не создающий пробок.

Светофоры оснастят камерами и искусственным интеллектом.

Разработчики из научного холдинга «Швабе» пояснили, что «умные» светофоры помогут разгрузить московские дороги. На основе «умных» светофоров планируется разработать систему, которая уменьшит количество пробок на улицах столицы за счет правильной организации дорожного движения автомобильного транспорта.

Искусственный интеллект будет считать автомобили на конкретном участке дороги и определять плотность потока. Если плотность возрастает, то светофор автоматически переключается из стандартного режима.

Эта информация будет передаваться системам регулировки движения в ЦОДД, которые должны будут оперативно реагировать на трафик и перенастраивать работу светофоров.



В будущем «умные» светофоры будут не только контролировать потоки движения, но и помогать дорожным камерам в поиске автомобильных нарушителей.

Сообщается, что «умные» светофоры с современным дизайном появятся на дорогах столицы уже летом 2019 года.