В Сети высмеяли Меланию Трамп «без штанов»

Супруга американского президента Мелания Трамп в очередной раз подверглась насмешкам пользователей Сети.

Поводом для этого стали светло-коричневые брюки, в которых первая леди США вышла из самолета, когда он приземлился на военной базе Эндрюс в Ираке.

На кадрах телеканала ABC News, появившихся в Twitter, видно, что Мелания Трамп спускается по трапу в зеленом пальто и брюках телесного цвета, из-за чего многим показалось, что на ней надета только верхняя часть одежды, отмечает URA.RU.

«Выглядит, как будто Мелания без штанов…» — написала одна из пользовательниц.

«Я долго смеялась, потому что увидела то же самое», — добавила другая.



А еще один из пользователей с безудержной фантазией увидел в наряде жены президента сходство с одеждой эльфов.



«Мелания Трамп в роли сварливого эльфа», — попытался острить подписчик.

Как писал ранее «Ридус», супруга американского президента Мелания Трамп чувствует себя самым затравленным человеком в мире из-за того, что говорят о ней люди в социальных сетях.