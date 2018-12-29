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В Сети высмеяли Меланию Трамп «без штанов»

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© PETE MAROVICH/EPA\TASS

Супруга американского президента Мелания Трамп в очередной раз подверглась насмешкам пользователей Сети.

Поводом для этого стали светло-коричневые брюки, в которых первая леди США вышла из самолета, когда он приземлился на военной базе Эндрюс в Ираке.

На кадрах телеканала ABC News, появившихся в Twitter, видно, что Мелания Трамп спускается по трапу в зеленом пальто и брюках телесного цвета, из-за чего многим показалось, что на ней надета только верхняя часть одежды, отмечает URA.RU.

«Выглядит, как будто Мелания без штанов…» — написала одна из пользовательниц.

«Я долго смеялась, потому что увидела то же самое», — добавила другая.

А еще один из пользователей с безудержной фантазией увидел в наряде жены президента сходство с одеждой эльфов.

«Мелания Трамп в роли сварливого эльфа», — попытался острить подписчик.

Как писал ранее «Ридус», супруга американского президента Мелания Трамп чувствует себя самым затравленным человеком в мире из-за того, что говорят о ней люди в социальных сетях.

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