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Песков рассказал, c кем Путин встретит Новый год

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© Sergei Fadeichev/TASS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на 31 декабря 2018 года. До последних минут уходящего года у российского лидера запланированы рабочие встречи, и лишь перед боем курантов глава государства сядет с родными за праздничный стол.

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в прошлогоднем новогоднем обращении к россиянам Путин отметил важность поддержки родных и близких.

«Важные перемены обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей», — сказал тогда Путин.

В канун Нового года Путин посетит новогодние спортивные мероприятия, однако до этого ему еще предстоит провести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который 29 декабря прибудет в Россию.

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