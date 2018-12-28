Поклонская рассказала о своих достижениях в 2018 году

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призналась, что в уходящем году ей поступило огромное количество обращений и жалоб от избирателей.

По ее словам, она старалась никому не отказывать и сумела решить многие проблемы.

В эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей Поклонская рассказала, что 2018 год стал рекордным по количеству поступивших ей обращений и жалоб. «Окончательные цифры будут в январе, но, по предварительным подсчетам, их оказалось более трех тысяч», — сообщила она.

Народная избранница пообещала проанализировать все эти обращения и выяснить, на что люди больше всего жалуются, какие области и сферы деятельности являются наиболее проблемными и где требуется корректировка правоприменения или законодательства.

Поклонская, занимающая пост зампредседателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции, также сообщила в интервью, что проводила личные приемы граждан, на каждый из которых приходило в среднем по 200 человек.

Она добавила, что «люди обращаются постоянно, в том числе и на улице, и на публичных мероприятиях».

По ее собственному признанию, Поклонской удалось в уходящем году помочь с решением вопроса о финансировании строительства детского сада и коммуникаций к нему в селе Уютное под Евпаторией. Кроме того, она приняла участие в Ялтинском экономическом форуме, а также побывала в Донбассе, откуда на лечение в Москву привезли 38 детей.

То, что ей еще не удалось, депутат пообещала сделать в будущем году.

В сентябре появилась информация, что руководство «Единой России» намерено лишить члена этой фракции Наталью Поклонскую занимаемого поста в Госдуме. Это связано с тем, что депутат проголосовала против пенсионной реформы, нарушив тем самым фракционную дисциплину.

Вскоре стало известно, что Поклонская заподозрила пятерых членов фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия» в нарушении закона о противодействии коррупции и инициировала проверку.

А в ноябре Поклонская призналась, что ее муж, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, теперь работает ее помощником.