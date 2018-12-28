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У пирамид в Каире взорвали туристический автобус

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© flickr.com

В районе пирамид Гизы в Каире был подорван туристический автобус, передает телеканал Sky News Arabia.

Очевидцы сообщают о погибших и раненых.

Согласно источникам телеканала, автобус перевозил туристов из одной из стран Восточной Азии.

Позже МВД Египта сообщило о том, что в результате взрыва пострадали двое туристов из Китая.

По данным ведомства, «неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы».

В настоящее время сотрудники посольства РФ в Египте пытаются выяснить, могли ли в автобусе находиться граждане России, пишет ТАСС.

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