У пирамид в Каире взорвали туристический автобус
- 28 декабря 2018, 20:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В районе пирамид Гизы в Каире был подорван туристический автобус, передает телеканал Sky News Arabia.
Очевидцы сообщают о погибших и раненых.
Согласно источникам телеканала, автобус перевозил туристов из одной из стран Восточной Азии.
Позже МВД Египта сообщило о том, что в результате взрыва пострадали двое туристов из Китая.
По данным ведомства, «неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы».
В настоящее время сотрудники посольства РФ в Египте пытаются выяснить, могли ли в автобусе находиться граждане России, пишет ТАСС.
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