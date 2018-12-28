«Секретная служба Деда Мороза» устроила сказку детям из социальных центров
- 28 декабря 2018, 20:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В преддверии Нового года активисты движения Putin Team устроили праздник для воспитанников социальных центров в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.
Эти города посетила 25 и 26 декабря «Секретная служба Деда Мороза».
В каждом центре была устроена настоящая новогодняя сказка: дети посмотрели волшебный спектакль, научились украшать игрушки, сфотографировались на память и, конечно же, получили подарки.
Волонтеры побывали в социальном приюте для детей и подростков «Акчарлак» в Рыбно-Слободском муниципальном районе (Казань), а также в Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (Екатеринбург) и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей» (Санкт-Петербург).
От праздника остались в восторге и дети, и их родители. Волонтерам же было невероятно приятно сделать доброе дело и исполнить чью-то мечту.
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