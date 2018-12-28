«Секретная служба Деда Мороза» устроила сказку детям из социальных центров

В преддверии Нового года активисты движения Putin Team устроили праздник для воспитанников социальных центров в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Эти города посетила 25 и 26 декабря «Секретная служба Деда Мороза».

В каждом центре была устроена настоящая новогодняя сказка: дети посмотрели волшебный спектакль, научились украшать игрушки, сфотографировались на память и, конечно же, получили подарки.

Волонтеры побывали в социальном приюте для детей и подростков «Акчарлак» в Рыбно-Слободском муниципальном районе (Казань), а также в Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (Екатеринбург) и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей» (Санкт-Петербург).

От праздника остались в восторге и дети, и их родители. Волонтерам же было невероятно приятно сделать доброе дело и исполнить чью-то мечту.