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«Секретная служба Деда Мороза» устроила сказку детям из социальных центров

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© pixabay.com

В преддверии Нового года активисты движения Putin Team устроили праздник для воспитанников социальных центров в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Эти города посетила 25 и 26 декабря «Секретная служба Деда Мороза».

В каждом центре была устроена настоящая новогодняя сказка: дети посмотрели волшебный спектакль, научились украшать игрушки, сфотографировались на память и, конечно же, получили подарки.

Волонтеры побывали в социальном приюте для детей и подростков «Акчарлак» в Рыбно-Слободском муниципальном районе (Казань), а также в Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (Екатеринбург) и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей» (Санкт-Петербург).

От праздника остались в восторге и дети, и их родители. Волонтерам же было невероятно приятно сделать доброе дело и исполнить чью-то мечту.

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