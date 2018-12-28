Благотворители ответили певице Славе, обвинившей их в «тварительности»

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, разразилась обжигающей критикой в адрес богатых людей, публично занимающихся благотворительностью.

«Помоги просто так, тихо, а вы пиаритесь за счет больных детей! Как вам не стыдно?» — вопрошает певица.

Еще Славе не нравится, когда федеральные телеканалы рекламируют благотворительные акции, призывающие россиян жертвовать в пользу нуждающихся или тяжелобольных соотечественников.

«Как не стыдно нашему правительству по копейке собирать с обычных людей? У их жен сережки стоят столько же, сколько аппарат МРТ. Как не стыдно собирать с обычных людей? Это не благотворительность, а тварительность», — негодует Слава.

Президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин заявил в интервью «Ридусу», что возмущение Славы в адрес благотворительных фондов и рекламирующих благотворительные акции федеральных каналов не совсем ясно.

«Она всё это связала с действиями правительства. То ли певица полагает, что все без исключения благотворительные фонды являются государственными подразделениями, то ли считает телеканалы частью государственной машины. Это не очень понятно», — высказался общественник.

«К сожалению, государство — это такая сложная машина, как бы она не была хорошо настроена, как бы она не была ориентирована на людей, а российская система не очень ориентирована на людей, всегда кто-то останется за пределами её внимания. Просто государство действует по правилам, а жизнь всегда богаче и сложнее правил. И пока огромная государственная машина развернется, чтобы включить в область своего влияния еще кого-то, пройдет много времени. А люди болеют и умирают здесь и сейчас. Помощь должна быть быстрой. И да, в этом случае нужна благотворительность, люди должны помогать друг другу. Это нормально, это во всех государствах мира работает», — говорит Берхин.

С другой стороны, — продолжает глава фонда «Предание». — певица возмущается поведением богатых людей, которые делают из благотворительности, по сути, шоу: добиваются какой-то известности, удовлетворяя тем самым собственное тщеславие. Да, это действительно может показаться морально неприемлемым. Но я думаю, пусть лучше будет кому-то приятно, что его тщеславие почесали, и он все же пожертвует средства на помощь тяжелобольным или нуждающимся людям, чем не будет вообще ничего. К сожалению, так устроен наш мир, — заключил Владимир Берхин.

В свою очередь представитель одного из крупнейших благотворительных фондов России, пожелавший остаться неизвестным, заметил, что практику сбора денег на операции с обычных людей придумали не в России.



«В той же Америке люди, не имеющие возможности платить за хорошую страховку, вынуждены прибегать к помощи фондов и фандрайзингу, другое дело, что до российских СМИ и социальных сетей докатываются лишь милые рождественские истории о том, как случайное смс-сообщение помогло спасти чью-то жизнь», — сказал он.

Странными, по мнению нашего собеседника, выглядят также слова певицы о тайной благотворительности.

«Одна из задач гражданского общества — постоянно напоминать государству о важных проблемах, требующих решения. Тогда неповоротливый механизм госуправления делает нужный поворот. Эффективность данного подхода может легко проиллюстрировать список диагнозов, с которым работает, например, „Русфонд“. За 22 года многие болезни, на лечение которых собирали деньги всем миром, исчезли из списка. Эти диагнозы теперь полностью закрывает Минздрав, фонд же начал работать по новым направлениям, которых не было раньше», — пояснил спикер.

«Из обвинений в адрес коллег по цеху пиар получается ничуть не хуже, что мы видим на примере Славы. Я, например, до этой истории даже не подозревала о ее существовании, — подчеркнула представитель еще одного благотворительного фонда, которая тоже пожелала остаться неизвестной. — Кстати, многие звёзды предпочитают помогать не то, чтобы анонимно, но без освещения истории в СМИ, так как не хотят привлекать к себе лишнее внимание: боятся утонуть в потоке просьб от нуждающихся».