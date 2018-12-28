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NASA выложило снимки извержения вулкана в Индонезии

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  • 28 декабря 2018, 18:33
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Американское космическое агенство NASA опубликовало фотографию вулкана Анак Кракатау, который несколько дней назад начал извергаться. Снимок был получен со спутника JAXA ALOS-2.

Напомним, что извержение вулкана началось 22 декабря 2018 года, что привело к оползню и цунами, в результате которого в Индонезии погибли не менее 420 человек.

NASA разместило две фотографии — одна до извержения — 20 декабря 2018 года, другая уже после — 24 декабря 2018 года. Ученые пояснили, что во время самого извержения спутник не мог сделать качественный снимок из-за плотного облака пепла.

NASA

Новые расчеты сейсмологов показали, что вулкан Анак Кракатау стал меньше минимум на 50% в результате обвала. Сейчас зона в 5 километрах вокруг вулкана считается аварийной и полеты любой техники запрещены.

Из-за продолжающейся вулканической активности власти Индонезии прорабатывают план эвакуации населения.

Самое сильное извержение вулкана Анак Кракатау произошло в 1883 году. Из-за извержения и 30-метрового цунами погибли не менее 35 тысяч человек, более 200 городов были полностью разрушены. В результате катастрофы средняя температура планеты всего за неделю снизилась на несколько градусов.

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