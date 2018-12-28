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Блогер показал 25 весёлых примеров, как сделать нескучное селфи

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  • 28 декабря 2018, 17:40
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Блогер Питер Вильборг (Peter Wihlborg) ведёт Instagram с нескучными селфи. К своим фотографиям, сделанным на смартфон, он добавляет сюрреалистичности и комизма и получает необычный результат. Питер всем советует следовать его примеру и перестать плодить банальные снимки, которыми полны все соцсети. Давайте посмотрим на его весёлые автопортреты.

Что вы думаете о таких фотографиях?

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