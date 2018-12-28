«Разобью морду»: как Энтео угрожал журналисту Гаспаряну

Акционист Дмитрий Цорионов, более известный под псевдонимом Энтео пригрозил физическим насилием журналисту Армену Гаспаряну.

Инцидент произошел после того, как ведущий радиостанции «Вести FM» разместил в своем твиттере видео с экс-активисткой панк-группы Pussy-Riot Надеждой Алехиной, моющей подъезд одного из жилых домов столицы (по данным издания «Известия», уборкой общественных помещений девушка занимается по решению суда, назначившего ей общественные работы за акционистскую деятельность).

Публикацию ролика журналист сопроводил намеком на личную связь между Алехиной и Энтео.

Алехина с подбитым глазом (дело рук ее любовника Энтео) моет подъезд, — написал Гаспарян.

Я тебе обязательно разобью морду при встрече, чекистский ******, — ответил на комментарий оппонента Энтео.

Комментируя ситуацию «Ридусу», Армен Гаспарян рассказал, что предпринимать какие-либо действия в ответ на угрозы и оскорбления со сторона Цорионова он не намерен.

В любом другом обществе господин Цорионов уже сидел бы, как сидел во Франции Павленский, который у нас был хранителем всего художественного наследия, натурой абсолютно духовной, но почему-то во Франции при первом же перформансе он присел , — поделился собеседник издания.

Гаспарян также предположил, что в ближайшее время Энтео может и вовсе удалить свой комментарий.

Дмитрий Царионов, называющий себя «православным активистом», получил известность благодаря своим неоднозначным акциям.

Так, в 2017 году он в компании Алехиной устроил перформанс около здания Министерства юстиции, который заключался в совместном чтении Библии.