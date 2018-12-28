Миллиардера Михальченко осудили по делу о контрабанде алкоголя

Басманный суд столицы вынес приговор по делу генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, которого обвиняют в контрабанде элитного алкоголя.



Изначально обвинение настаивало на десяти годах колонии строгого режима для самого Михальченко и девяти — для его заместителя Бориса Коревского. Еще одному фигуранту дела, предпринимателю Алексею Мищенко, прокурор просил назначить семь лет лишения свободы, передает РИА Новости.

В итоге судья не усмотрел в действиях бизнесмена и его сообщников признаков организованной преступной группы, признав вместо этого факт контрабанды в составе группы лиц по предварительному сговору.



Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — говорится в решении суда.

Как сообщалось ранее, в 2015 году в Россию под видом герметика была ввезена крупная партия элитных вин из Евросоюза.

По словам самого Михальченко, новость о том, что груз пересек границу РФ нелегально, стала для него «полным откровением», пишет «Новая газета». Позднее бизнесмен признал, что партия принадлежала ему, однако отверг обвинения в ее коммерческом предназначении.

Я никогда не смешивал бизнес и личные увлечения, — заявил предприниматель на одном из судов по этому делу.

Как ранее писал «Ридус», в 2016 году в связи со скандалом вокруг незаконно ввезенного алкоголя обыски прошли в квартире экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова.

В ходе следственных мероприятий у него была обнаружена и изъята крупная сумма денег — около 10 миллионов рублей, 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Вскоре после этого чиновник написал заявление об отставке.

В конце того же года оперативники подтвердили законность происхождения этих средств, и деньги были возвращены Бельянинову. В 2017 году он занял пост председателя правления Евразийского банка развития.