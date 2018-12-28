Ученые МГУ выяснили, как слизень-потрошитель высасывает своих жертв

Морские биологи МГУ провели исследование, в котором изучили образ жизни морского слизня Vayssierea elegans, который обитает в Японском море.

Слизень питается многощетинковыми червями, которые просто прикрепляются к его тельцу, поэтому Vayssierea elegans даже не приходится охотиться. Слизни легко научились переваривать червей и даже справляться с их «раковиной» — известковой трубочкой.

Но как именно он это делал, долгое время оставалось загадкой. В новой работе российские ученые рассмотрели не только образ жизни Vayssierea elegans, но и их пищеварительную систему.

Добыча слизня — морские многощетинковые черви из семейства Serpulidae. „Охота“ слизня на них выглядит совсем не захватывающе: полусантиметровый моллюск наползает на трубочку червя и достает его оттуда, — рассказали ученые.

Известно, что морские слизни — типичные хищники, питающиеся в основном небольшими беспозвоночными и иногда кораллами. Оранжевый Vayssierea cf. elegans, которого изучали биологи, выбрал интересный способ питания: он выгрызает известковые трубки морских многощетинковых червей и буквально высасывает их из убежища.

В новом исследовании специалисты с помощью светового микроскопа изучили строение глотки слизня и сделали 3D-модель.