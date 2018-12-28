ФСБ отгородила Крым от Украины забором

Крымское погрануправление ФСБ России сообщило о завершении работ по возведению на севере полуострова высокотехнологичного заграждения на российско-украинском участке границы.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — передает слова пресс-службы URA.RU.

Общая протяженность заграждения превысила 60 километров. Само заграждение представляет из себя металлический забор с колючей проволокой и сотнями датчиков различного тип действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом.

Также заграждение оснащено системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру, которая позволяет контролировать перемещение людей вблизи заграждения по ночам и в условиях плохой видимости.

В погрануправлении пояснили, что строительство заграждения связано с рядом угроз, в том числе прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию России.

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