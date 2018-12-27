Песков объяснил, почему сбежал с президентского приема

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил свой отъезд с президентского приема, проходившего в четверг в здании Большого театра, желанием поддержать свою супругу Татьяну Навку. 27 декабря она представляла собственное ледовое шоу «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова.

Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать „Щелкунчика“, но, естественно, я в этот день не мог быть на „Щелкунчике“, надо было быть здесь, — объяснил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что из-за изнурительной подготовки к премьере, в последнее время практически не видел свою супругу, что, по его словам, сулит зрителям «что-то фееричное».

Помимо Татьяны Навки, исполняющей одну из главных ролей, участие в постановке принимают призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов, двухкратный призер Олимпийских игр Виктор Петренко, а также другие звезды фигурного катания, передает ТАСС.