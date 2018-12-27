найти ×
   
  • USD -0.01
    68.88
  • EUR -0.14
    78.39
СохранитьСохранено0
×

113186

Песков объяснил, почему сбежал с президентского приема

Small 25de0a1fdb

© Sergei Fadeichev/TASS

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил свой отъезд с президентского приема, проходившего в четверг в здании Большого театра, желанием поддержать свою супругу Татьяну Навку. 27 декабря она представляла собственное ледовое шоу «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова.

Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать „Щелкунчика“, но, естественно, я в этот день не мог быть на „Щелкунчике“, надо было быть здесь, — объяснил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что из-за изнурительной подготовки к премьере, в последнее время практически не видел свою супругу, что, по его словам, сулит зрителям «что-то фееричное».

Помимо Татьяны Навки, исполняющей одну из главных ролей, участие в постановке принимают призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов, двухкратный призер Олимпийских игр Виктор Петренко, а также другие звезды фигурного катания, передает ТАСС.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей
4249448читать позжечитаю позже
Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
7261373читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3135207читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа

Размножив окружающую действительность.

6143717читать позжечитаю позже