Forbes составил рейтинг самых окупаемых актеров Голливуда

Журнал Forbes составил рейтинги самых коммерчески успешных и неокупаемых актеров Голливуда. При составлении обоих топов учитывались кассовые сборы трех последних фильмов, в которых актеры исполнили главные роли, а также их гонорары за участие в этих проектах.

Дополнительное условие состояло в том, что работа над фильмами должна была завершиться до 1 июня 2018 года.

В итоге первую, «успешную» часть рейтинга возглавил Джереми Реннер, сыгравший супер-героев в нескольких фильмах компании Marvel. Каждый доллар его гонорара принес продюсерам около $83 прибыли.

Вторая и третья позиции соответственно достались Марку Руффало и Эми Адамс. Их результаты — $82,7 и $69,9. Замкнули пятерку лидеров Галь Гадот ($60) и Крис Эванс ($56,1), которые опередили таких звезд, как Скарлетт Йоханссон, Джулия Робертс и Роберт Дауни-младший, также окупивших свое участие не менее, чем по 20 раз.

А вот лидером антирейтинга неожиданно стал Мэттью Макконехи. Каждый доллар, пошедший на оплату его работы, принес лишь 10 центов прибыли. Недалеко от коллеги по цеху удалось уйти Кристиану Бэйлу, показавшему результат в $1,5 «плюса» с каждого вложенного. Замкнул тройку «неудачников» Мэтт Деймон, его результат — $3,7.

Минувшим летом Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, возглавить который никому из кинозвезд на этот раз не удалось. Лучший результат среди представителей Голливуда тогда показал Джордж Клун, чей годовой доход составил 239 миллионов долларов (около 16,6 миллиардов рублей).