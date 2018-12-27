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Пёс научился танцевать тверк, чтобы привлекать внимание

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  • 27 декабря 2018, 18:18
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Сети стало популярным видео с танцующим тверк псом. Весёлую собаку зовут Мия, и в прошлом она жила на улице, потом попала в приют, а оттуда её забрала семья из Шотландии. Сейчас Мия — счастливая домашняя питомица, которая получает любовь и заботу своих хозяев. 

И, наверное, пёс помнит о своей одинокой уличной жизни, поэтому теперь хочет безраздельно владеть вниманием своего человека. И ради этого Мия (Mya) даже научилась танцевать тверк. Смотрите сами!

My dog likes to Twerk for attention. from r/aww


Забавное видео было опубликовано на портале Reddit и быстро попало в топ.

А недавно мы писали о другом танцующем щенке, который научился танцевать tippy tap, переминаясь с лапки на лапку, чтобы попросить еды.

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