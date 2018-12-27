Какие носы будут у марсианских колонистов
- 27 декабря 2018, 16:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В рамках подготовки к марсианской миссии польский дизайнер Марта Флисыковска представила свое представление о том, как будут выглядеть носы будущих колонистов.
Дизайнер предположила, что после колонизации Марса нос у жителей Красной планеты должен измениться и приспособиться к новым условиям жизни.
Марта Флисыковска разработала три дизайна «идеальных носов», напечатанных на 3D-принтере. По задумке автора каждый из вариантов обладает своими преимуществами и особенностями, которые упростят его носителю жизнь на Марсе.
В процессе эволюции человеческой нос у разных народов менялся неоднократно, подстраиваясь под окружающий климат. Если человек однажды колонизирует Марс, то со временем его организм тоже начнет перестраиваться, — рассказала дизайнер.
Флисыковска учитывала все условия Красной планеты, в том числе низкую температуру и давление, а также тонкую атмосферу, из-за которой солнечные лучи лучше проникают на планету.
Ниже вы можете увидеть несколько моделей марсианских носов.
Особенность второго варианта, оснащенного «юбочкой», позволит звуку человеческого голоса резонировать и распространяться на большую дистанцию
Если носы колонистов не адаптируются к условиям планеты, будущим жителям придется постоянно ходить в скафандрах. Но дышать атмосферой Марса не получится даже при наличии таких необычных носов.
Таким образом проект польского дизайнера можно использовать лишь в качестве иллюстрации возможных эволюционных изменений лица человека при успешной колонизации Марса.
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