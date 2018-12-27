Какие носы будут у марсианских колонистов

В рамках подготовки к марсианской миссии польский дизайнер Марта Флисыковска представила свое представление о том, как будут выглядеть носы будущих колонистов.

Дизайнер предположила, что после колонизации Марса нос у жителей Красной планеты должен измениться и приспособиться к новым условиям жизни.

Марта Флисыковска разработала три дизайна «идеальных носов», напечатанных на 3D-принтере. По задумке автора каждый из вариантов обладает своими преимуществами и особенностями, которые упростят его носителю жизнь на Марсе.

В процессе эволюции человеческой нос у разных народов менялся неоднократно, подстраиваясь под окружающий климат. Если человек однажды колонизирует Марс, то со временем его организм тоже начнет перестраиваться, — рассказала дизайнер.

Флисыковска учитывала все условия Красной планеты, в том числе низкую температуру и давление, а также тонкую атмосферу, из-за которой солнечные лучи лучше проникают на планету.



Ниже вы можете увидеть несколько моделей марсианских носов.



Нос имеет две пары ноздрей для более эффективного согревания воздуха

Особенность второго варианта, оснащенного «юбочкой», позволит звуку человеческого голоса резонировать и распространяться на большую дистанцию

Плоский вариант будет наиболее оптимально защищен от воздействия Солнца

Если носы колонистов не адаптируются к условиям планеты, будущим жителям придется постоянно ходить в скафандрах. Но дышать атмосферой Марса не получится даже при наличии таких необычных носов.

Таким образом проект польского дизайнера можно использовать лишь в качестве иллюстрации возможных эволюционных изменений лица человека при успешной колонизации Марса.