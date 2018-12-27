Виктор Бут отверг возможность сделки с властями США

Россиянин Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет тюрьмы, заявил, что не намерен идти на сделку с властями Соединенных Штатов и никогда прежде не обсуждал с ними перспективы своего обмена, передает ТАСС.

Такая возможность не обсуждалась, таких разговоров у меня не было с представителями США, — заявил россиянин в состоявшемся в четверг открытом телефонном разговоре.

Несколько дней назад, отвечая на вопросы журналиста RT, Виктор Бут высказался по поводу судьбы другого гражданина РФ, находящегося в заключении в американской тюрьме — Марии Бутиной. Он предположил, что россиянка не справилась с давлением, оказанным на нее со стороны американских властей.

Система суровая. Девушку поставили перед таким выбором, что она просто сломалась. Теперь она сотрудничает со следствием. Что будет с ней потом, я не знаю. Дай ей Бог здоровья через всё это пройти. Никакой нормальной работы следовательской в США уже нет. Единственный способ — поймать кого-то, чтобы он сдал всех остальных, — высказался он.

Виктор Бут был задержан полицией Тайланда в 2008 году по обвинению в содействии колумбийским террористам, которыми на деле оказались скомпрометировавшие его американские агенты.

Два года спустя его передали в руки американского правосудия, обвинившего Бута в попытке продажи вооружений колумбийской организации «Революционные вооруженные силы Колумбии». В США ее считают террористической.

В 2012 году федеральный суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам заключения. Дальнейшие попытки обжаловать приговор остались безуспешными.