Путин поручил избавить волонтеров от ограничений и увеличить поддержку НКО

В Кремле состоялось заседание Государственного совета РФ. На этот раз участники мероприятия подвели итоги уходящего Года волонтера и обсудили развитие социально ориентированных некоммерческих организаций. Как обычно, на заседании Госсовета присутствовали высшие руководители федеральной власти и губернаторы.

Запрос на волонтерскую деятельность

Президент России Владимир Путин, обращаясь к собравшимся, заявил, что регионы нуждаются в детальных планах реализации Концепции развития добровольчества. Глава государства поручил губернаторам заняться разработкой таких документов в соответствии со стандартом поддержки волонтеров, который разработан Агентством стратегических инициатив. Причем заниматься этим чиновники должны будут не в одиночку, а совместно с представителями добровольческого движения.

По сути, нужны алгоритмы действий для региональных команд. Я очень прошу глав регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов, — сказал Путин, отметив, что «поддержка добровольцев не ограничивается календарными сроками и обязательно будет продолжена».

Кроме того, Владимир Путин пообещал содействие федерального центра в открытии региональных волонтерских центров, в том числе, создаваемых бизнесом. Он отметил, что на сегодняшний день запрос общества на развитие добровольческого движения очень большой.

«Волонтерские центры должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах. Нужно активнее разворачивать формирование волонтерских центров, где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее найти друг друга», — цитирует Путина «Интерфакс».



Для успешного развития волонтерства правительству и губернаторам необходимо избавиться от лишних и давно изживших себя ограничений, препятствующих деятельности добровольцев, считает глава государства.

Особенно в здравоохранении, в социальной сфере нужно снять все излишние и, по большому счету, уже давно отжившие свой век барьеры и ограничения, — подчеркнул президент.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что к 2024 году в добровольческую деятельность будут вовлечены порядка 30 миллионов россиян. Она указала, что в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» в стране создадут инфраструктура для поддержки волонтеров, подготовят профессиональные кадры для работы с ними, а также проведут конкурсы по привлечению в добровольчество школьников, передает РИА Новости.

«Еще рамках этого проекта предполагается создать в ближайшее время 318 региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерские центры в образовательных организациях всех типов, центры серебряного волонтерства», — добавила Голикова.

Послабления для НКО

Говоря о развитии социально ориентированных некоммерческих организаций, Владимир Путин отметил, что НКО, выигравшие президентские гранты, должны автоматически получать статус исполнителя общественно полезных услуг.

Система здесь справедливая и, главное, прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант, какие практические результаты достигнуты. Такие НКО уже доказали свою состоятельность делом", — полагает глава государства.

Путин напомнил, что с 2017 года обладающие статусом исполнителя общественно полезных услуг НКО могут получать финансирование за счет региональных бюджетов. По словам президента, за 2017 год таким статусом были наделены 187 НКО по всей стране.



«Безусловно, этого слишком мало. О чем это говорит? Это говорит о том, что существуют, значит, до сих пор какие-то препятствия для того, чтобы широко развернуть эту работу», — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, которая тоже присутствовала на заседании Госсовета предложила чиновникам посетить хосписы в качестве волонтеров. Так, говорит Федермессер, власть предержащие смогут лучше понять, что такое социально ориентированные НКО и добровольчество.

Вы поймете настоящие какие-то ценности, потому что, действительно, когда человек неизлечимо болен, отпадает шелуха, и важным остается только важное. И совершенно изменится ситуация в социальной сфере, если люди, обличенные властью и должностью, придут и поволонтерят, не поговорят, а поволонтерят, — заявила Федермессер.

Глава Роспатриотцентра Ксения Разуваева в свою очередь поблагодарила Владимира Путина за то, что 2018 год, объявленный Годом волонтера, прошел под знаком добра.

«Почему-то принято считать, что люди у нас объединяются на фоне, скажем так, каких-то негативных вещей: конфликты, санкции и так далее. Но этот год показал, что люди объединяются вокруг самых светлых чувств, желания помогать», — добавила Разуваева.



Ксения Разуваева (в центре) и Павел Савчук (слева). © Kremlin.ru

А председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук сообщил главе государства, что в настоящий момент возглавляемое им движение объединяет около 20 тысяч добровольцев по всей стране и является ключевым общественно-ресурсным центром в сфере медицинского волонтерства.

«У нас непростая задача. С одной стороны, необходимо сформировать ответственное отношение у волонтеров к их деятельности, потому что сфера здравоохранения не терпит легкомысленного отношения. Поэтому мы проводим большое количество образовательных программ. Только в нашем движении за этот год их прошло около 100», — заявил Савчук.



Будущее волонтерства в России

Участие добровольцев в заседании Госсовета лишний раз подтверждает, что Владимир Путин возлагает на волонтеров и социально ориентированные НКО большие надежды, рассказал «Ридусу» директор Института новейших государств Алексей Мартынов, подводя итоги сегодняшнего мероприятия.

Уходящий Год волонтера показал, что добровольчество находится сейчас на подъеме. Президент лично посещает различные волонтерские форумы и участвует в добровольческой деятельности. Путин прекрасно понимает, что с помощью добровольцев и некоммерческих организаций можно решать очень важные для государства и граждан задачи, — уверен эксперт.

Мартынов подчеркнул, что добровольчество — неотъемлемая часть российской ментальности. «У нас не все измеряется деньгами. Для нас больше важна справедливость», — пояснил политолог.

Также эксперт обратил внимание на предложение Владимира Путина автоматически наделять статусом исполнителя общественно полезных услуг НКО, которые становятся победителями конкурса президентских грантов. Сейчас, по словам Путина, этим статусом, который позволяет некоммерческим организациям получать финансирование из бюджетов регионов, пользуются лишь 187 НКО. Однако с реализацией инициативы главы государства их должно стать во много раз больше.

«Поддержка добровольчества со стороны государства обрела еще более серьезный характер. Так что, я считаю, Год волонтера прошел успешно. Но самое главное, поддержка волонтерства со стороны государства не заканчивается, а будет только наращиваться», — заключил Алексей Мартынов.