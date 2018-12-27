«Пожать Путину руку»: президент исполнил пятую детскую мечту

Президент Владимир Путин исполнил заветное желание десятилетнего Коли Кузнецова, который давно мечтал пожать руку главе государства. Путин лично встретил мальчика и его маму в Кремле. Они пожали друг другу руки и немного поговорили.

Мама Коли рассказала главе государства, что мальчик любит самбо. Однако из-за тяжелой болезни он вынужден был временно оставить тренировки. По просьбе женщины Владимир Путин подписал спортивную экипировку Коли.

Кроме того, Путин распорядился, чтобы для Коли устроили экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали о Парадном тронном зале, Александровском и Андреевском зале, где проходят заседания Госсовета и различные торжественные мероприятия, передает РИА Новости.



«Очень интересно», — признался мальчик. Оказалось, он приехал в Москву впервые. Как рассказала мама, Коля давно грезил о том, чтобы побывать в столице и лично пожать руку президенту Путину. Глава государства был весьма тронут желанием Коли. «Это неожиданно для меня», — сказал Владимир Путин.



Приезд Коли в Москву стал пятой детской мечтой, исполненной президентом в рамках проекта «Мечтай со мной», который реализует заветные желания тяжелобольных ребят. Путин познакомился с этим проектом в начале декабря на форуме добровольцев России. Главе государства показали стенд «Мечтай со мной», на котором были закреплены конверты с мечтами детей. Каждый мог выбрать один или несколько конвертов и исполнить чье-то желание. Владимир Путин забрал все пять оставшихся к тому времени на стенде конвертов.

В первом конверте, который открыл Путин, было желание восьмилетней Вероники, которая мечтала попасть в закулисье «Мосфильма». Девочка не только побывала на главной отечественной киностудии, но и сходила в театр по приглашению режиссера Никиты Михалкова.



Второй конверт познакомил президента с желанием 14-летнего Артема, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Путин встретился с мальчиком и его семьей в Константиновском дворце, побеседовал с ними за чашкой чая, а после проводил Артема и его родных до вертолетной площадки.

После полета Владимир Путин созвонился с Артемом, и мальчик рассказал президенту, что «полет прошел обалденно».



Следующим исполненным президентом желанием стала мечта 17-летней Регины взять у Владимира Путина интервью. Глава государства встретился с девушкой после большой пресс-конференции. Они беседовали около 20 минут. Путин рассказал Регине о том, как он стал президентом, насколько трудно быть во главе России и что он загадает на Новый год. В завершение интервью Регина попросила разрешения обнять Владимира Путина, отметив, что он хороший человек и великий президент.

Еще одной мечтой, которую исполнил Владимир Путин, было желание 15-летнего Арслана побывать на борту президентского самолета. Для того, чтобы Арслан мог снять свой репортаж про «борт номер один», глава государства подарил ему видеокамеру. Вооружившись ей, мальчик со своей семьей отправились на экскурсию по аэропорту Внуково, а после — на самолет президента.

После экскурсии Арслан заявил журналистам, что был впечатлен тем, с каким комфортом путешествует Путин. Также ему очень понравилась кабина пилотов, где Арслану разрешили посидеть в кресле командира экипажа.

