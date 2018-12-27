Американские ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы опубликовали исследование, в котором рассказали, почему солнечная корона намного горячее поверхности Солнца.

Эту особенность на протяжении долгого времени изучали астрофизики по всему миру, но выяснить, почему солнечная корона имеет такую аномальную температуру, долго не удавалось.

В новом исследовании специалисты провели эксперимент, который показал, что эта особенность может возникать из-за свойств магнитных пузырьков, известных как плазмоиды. Они повышают турбулентность жидкости и в итоге влияют на то, как тепло протекает через материю.

Образование плазмоидов в удлиненных токовых слоях внутри плазмы помогает превращать большие турбулентные вихри в более мелкие вихревые структуры. Благодаря этому возникают условия, влияющие на скорость рассеивания магнитной энергии, — пояснили авторы работы.

До сих пор никто не исследовал с помощью прямого численного моделирования, как плазмоиды могут изменять турбулентный энергетический спектр в проводящей жидкости.

Ученые рассказали, что опробованный ими метод можно применять не только к солнечной короне, но и к другим астрофизическим объектам.

Напомним, что температура солнечной короны достигает 2 млн градусов Цельсия, тогда как газовая поверхность звезды нагревается всего до 5 тысяч градусов. Несмотря на это, в ядре Солнца температура может доходить и до 15 млн градусов.