Абхазский беспредел: как российский бизнес выживают из республики

Абхазские бандиты отжимают бизнесы у российских и белорусских предпринимателей в этой отколовшейся от Грузии территории и внаглую используют средства государственного Инвестиционного фонда РФ, бьет тревогу предприниматель Михаил Панов.

Панов разместил в интернете жалобу на абхазские криминальные круги, «в том числе из руководства Абхазии», которые отняли у него личный трубный завод.

По его словам, аналогичная картина наблюдается практически на всех предприятиях Абхазии, созданных гражданами РФ.

Как Михаил Панов заявил «Ридусу», сейчас он видит своей целью не только урегулирование личных деловых проблем, но и чтобы его случай «стал последним такого рода».



Я хочу всем открыть глаза на то, как в Абхазии относятся к российским предпринимателям, чтобы они не повторили моих ошибок, — говорит он.

Сам Панов, по его словам, согласен на любой вариант разрешения спора: либо восстановиться в правах собственности на полимерный завод, либо продать его правительству Абхазии, либо вывезти его оборудование обратно в Россию.

Бизнесмен рассказывает, что еще весной министр экономики Абхазии пытался решить этот вопрос, а кроме того, сам Панов накоротке общался с тогдашним премьер-министром республики Геннадием Гагулией (погиб в ДТП в сентябре), случайно встретившись с ним в Сирии. Но из этих встреч ничего не вышло, сожалеет россиянин.

Официальный представитель правительства Абхазии Диана Зантария заявила «Ридусу», что ждать реакции от руководства республики на жалобу одного обиженного кем-то предпринимателя не следует.



Мало ли что этот человек написал в частном порядке. Если бы нам поступило официально письмо хотя бы от Союза предпринимателей Абхазии или от представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Абхазии — тогда мы дали бы какой-то комментарий. Ну представьте, что этот бизнесмен прислал бы в СМИ жалобу на премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — как бы на это отреагировали в правительстве России? — сказала она.

Проблема, которую поднял Михаил Панов, в республике хорошо известна, и она не нова, сказал «Ридусу» советник президента Абхазии по экономическим вопросам Амиран Лагвилава.

Эта проблема у нас дошла до уровня кабинета министров. Панов уже несколько лет устраивает различные акции и в самой Абхазии, и у нашего посольства в Москве. В нашем правительстве с ним тоже не раз встречались, предлагали самые разные способы решения конфликта — например, выкупить его бизнес. Но Панов идет на принцип, — говорит чиновник.

Оппонентом Панова, по словам представителя абхазского президента, выступают его бывшие партнеры по бизнесу, и говорить о том, что бизнес у предпринимателя «отжали», — это чрезмерно резкое заявление.

У этого товарища более двухсот споров с различными структурами и коммерческими организациями. Он к тому же, насколько я знаю, не резидент Абхазии, а просто ведет здесь бизнес, — поясняет Лагвилава.

Он не смог уточнить, являются ли все споры и протестные акции, в которые вовлечен Панов, личной инициативой предпринимателя, или за ним стоят какие-либо предпринимательские структуры. Но официальные власти Абхазии хотели бы эти споры как можно быстрее прекратить.

Официальный Сухуми, который я представляю, понимает, что эта ситуация отрицательно влияет на инвестиционный климат в республике. Безусловно, наше нынешнее руководство предпринимает все шаги, чтобы этот конфликт разрешился благополучно. Мы признаём, что проблема есть, что вокруг нее ведется полемика. Это приобрело политическую окраску, имидж Республики Абхазия это, конечно, не украшает, — соглашается советник.

Лагвилава попросил не подавать пусть «раскрученный», но частный случай как ситуацию, характерную в целом для отношения абхазских властей к российским предпринимателям.

В июне в Абхазии похитили петербургского предпринимателя Максима Яковлева. Это было сделано для получения выкупа.

