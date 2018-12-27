Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским

Российская певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее по-прежнему остается украинским.

Артистка заявила об этом в интервью каналу Крючок TV, который является видеоблогом украинской журналистки Светланы Крюковой.

В начале беседы на вопрос, как их будут называть после этого интервью, Лолита смеясь ответила: «Две суки продажные».

Певица отметила, что на полуострове сохранили все таблички с указателями на украинском языке.

«Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», — сказала артистка.

Лолита отметила, что не признает «политические игры в угоду кому-то». Певица добавила, что не делает различий между российскими и украинскими гражданами и готова петь «для всех», сообщает телеканал «360».

Певица также объяснила в интервью, почему ей запретили въезд на родину, то есть на Украину.

По ее словам, Минкульт не запрещал ее выступления на территории Украины, однако въехать в страну она не может. В 2015 году она побывала в Керчи, въехав в Крым со стороны России. После этого артистке запретили въезд на Украину.

Два года спустя в апреле 2017-го, как писал «Ридус», ее высадили из поезда в Конотопе.