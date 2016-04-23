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Умер актер, озвучивший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне

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В возрасте 65 лет скончался актер дубляжа Дмитрий Матвеев, чьей голос был знаком миллионам российских зрителей. Матвеев озвучивал голливудских звезд Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона во всемирно известных художественных фильмах.

О смерти актера сообщил в Facebook его друг Олег Хартулари. Причина смерти Дмитрия Матвеева не называется.

Кроме озвучки Матвеев сыграл эпизодические роли в в сериале «Государственная граница».

Ранее «Ридус» рассказывал о кончине заслуженного артиста России, актера Государственного академического Малого театра Олега Мартьянова.

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