Умер актер, озвучивший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне

В возрасте 65 лет скончался актер дубляжа Дмитрий Матвеев, чьей голос был знаком миллионам российских зрителей. Матвеев озвучивал голливудских звезд Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона во всемирно известных художественных фильмах.

О смерти актера сообщил в Facebook его друг Олег Хартулари. Причина смерти Дмитрия Матвеева не называется.

Кроме озвучки Матвеев сыграл эпизодические роли в в сериале «Государственная граница».

Ранее «Ридус» рассказывал о кончине заслуженного артиста России, актера Государственного академического Малого театра Олега Мартьянова.