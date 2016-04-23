Умер актер, озвучивший Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне
- 27 декабря 2018, 06:35
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
В возрасте 65 лет скончался актер дубляжа Дмитрий Матвеев, чьей голос был знаком миллионам российских зрителей. Матвеев озвучивал голливудских звезд Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона во всемирно известных художественных фильмах.
О смерти актера сообщил в Facebook его друг Олег Хартулари. Причина смерти Дмитрия Матвеева не называется.
Кроме озвучки Матвеев сыграл эпизодические роли в в сериале «Государственная граница».
Ранее «Ридус» рассказывал о кончине заслуженного артиста России, актера Государственного академического Малого театра Олега Мартьянова.
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