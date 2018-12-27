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МВД расширило список причин аннулировать паспорт

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© Станислав Красильников/ТАСС

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественные обсуждения опубликован текст правительственного поставления, которое существенно расширяет перечень причин, по которым МВД может аннулировать паспорт гражданина РФ или заставить сменить основной документ на новый.

В частности, согласно законопроекту, паспорт гражданина будет признан недействительным, если он был оформлен на основании недостоверных сведений либо поддельных документов, подтверждающих российское гражданство заявителя или его личность. Однако это далеко не все.

Лишиться паспорта в России станет возможно по решению суда, из-за нарушения порядка выдачи, отмены решение о приобретении гражданства, наличия второго действующего паспорта, при прекращении гражданства РФ, в случае утери или кражи, а также при отсутствии личной подписи владельца на второй странице.

Также паспорт будет считаться недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста. То же самое произойдет при изменении гражданином пола, фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате и месте рождения.

Наконец, из паспорта уберут возможность поставить отметку о группе крови.

Напомним, число иностранцев и лиц без гражданства, получивших российский паспорт в 2018 году, увеличилось на 4% и превысило 239 тысяч человек. При этом власти готовы еще больше облегчить переход в российское гражданство, постоянно смягчая требования к соискателям паспорта РФ.

Согласно новой Концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы, в России ждут прибытия миллионов соотечественников, и ошибки в выдаче паспорта при таких масштабах неизбежны.

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