Цена на нефть резко выросла

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне резко выросла на 8,5% и достигла 55,1 доллара за баррель.

«Нефть растет после обвала, который произошел в понедельник, 24 декабря. Тогда котировки нефти снизились почти на 5,9%, или $3,15, до $50,49 за баррель», — передает ТАСС.

Во вторник торги не проводились в связи с католическим Рождеством. Ожидалось, что нефть продолжит падение, но рынок повел себя совершенно иначе.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что в 2019 году цены на нефть останутся примерно такими, какими их можно видеть сегодня. «У нас есть разные варианты: есть консервативный, есть усреднённый. Консервативный — это $50—53 (за баррель нефти в 2019 году)», — цитирует Сечина РИА Новости.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не остановило падения цен на «черное золото», а наоборот, спровоцировало обвал на рынке.