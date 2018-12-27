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ФСБ нагрянула с обысками в «Красное & Белое»

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© wikimedia.org

Представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа пришли с обысками в компанию «Красное & Белое», управляющую сетью одноименных алкогольных магазинов.

Весь день 26 декабря силовики изымали документацию в головном офисе «Красного & Белого» в Челябинске, а также на складских помещениях, в том числе в подмосковном Подольске. «Работа парализована полностью», — заявил РБК представитель компании. 

Владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников рассказал журналистам, что его поставили в известность относительно обысков, однако он не знает, с чем они связаны.

По данным РБК, правоохранительные органы подозревают «Красное & Белое» в обороте контрафакта и неуплате налогов. Налоговые претензии к компании появились в 2018 году. Одна из дочерних компаний «Красного & белого» ООО «Абсолют» оказалась втянута в судебную тяжбу с ФНС по поводу доначисления налогов на сумму почти в два миллиарда рублей.

Компания «Красное & белое» располагает семью тысячами магазинов более чем в 50 регионах России, а Сергей Студенников занимает 115-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes с состоянием в 950 миллионов долларов.

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