Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке

В бочке из эпоксидной многослойной фанеры 71-летний француз Жан-Жак Савен отправился в морское путешествие через Атлантику.

Свой путь он начал 26 декабря от маленького канарского острова Эль-Йерро.

Двигаясь по течению со скоростью 2 — 3 км/ч на необычном плавсредстве без весел и двигателя, отважный путешественник планирует достичь Карибских островов к марту следующего года.

«Я прекрасно провожу время, пока капсула работает очень хорошо, благоприятный ветер будет дуть до воскресенья», — цитирует мореплавателя Ouest-France Sports.

Он также сообщил, что для празднования Нового года прихватил с собой вино и фуа-гра.

По данным издания, бочка составляет в длину три метра, а в диаметре — два метра. Внутри нее находятся кушетка, кухонный уголок, стол, а также место для хранения вещей и провианта. Кроме того, в пол капсулы встроен иллюминатор для наблюдения за подводным миром.

Савену должно исполниться 14 января 72 года. За свою жизнь он сменил немало профессий — был военным парашютистом, частным пилотом, а также работал охранником национального парка в Центральной Африке.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в новозеландском порту Данидин был дан старт кругосветному плаванию российского путешественника Федора Конюхова. На весельной лодке АКРОС он намерен преодолеть более 16 тыс. морских миль (27 тыс. километров) менее чем за два года.