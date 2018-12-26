В России разрешат выращивать опийный мак и коноплю

Правительство РФ согласовало поправки в законодательство, позволяющие выращивать опийный мак и коноплю в медицинских целях.

После вступления поправок в силу, право на выращивание этих культур могут получить две компании, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В настоящее время Россия закупает за рубежом почти 100% субстанций для обезболивающих средств, в которых присутствуют наркотические компоненты, приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, девять из десяти стран, в которых производятся подобные закупки, применяют сейчас антироссийские санкции.

Еще в марте Министерство промышленности и торговли России предложило отменить в законодательном порядке запрет на выращивание наркосодержащих растений, используемых при производстве сильнодействующих лекарств.