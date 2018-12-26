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На президентскую елку съехались дети-герои со всей России

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Прославившиеся своим героизмом на всю Россию дети приехали в Москву, чтобы принять участие в новогоднем празднике на президентской елке, устроенной сегодня, 26 декабря, в Кремле.

Среди участников — 12-летняя Светлана Л. из Калужской области, спасшая свою 9-летнюю подругу из канализационного колодца, в который та провалилась во время прогулки.

Приехал на елку и 12-летний Роман И. из Новгородской области, который в марте этого года вынес из горящего дома двоих детей — десяти и пяти лет.

В число приглашенных также попали братья Денис и Андрей Л. 11 и 12 лет из Омской области, которые в июне спасли из огня двух малышей, сообщает «Лайф».

На празднике можно было встретить 10-летнего Кирилл Ж. из Бурятии, доставшего в феврале своего одноклассника из полыньи, а также 8-летнего Гусейна Г. из Дагестана, спасшего тонувшую в реке 6-летнюю девочку. Еще один школьник из Дагестана — 11-летний Абдулвагаб Д. — спас свою мать, потерявшую сознание из-за отравления угарным газом в бане.

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